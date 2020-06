Setrag : la nouvelle flotte de wagons-citernes opérationnelle

Fort heureusement, les tanktainers loués en Afrique du Sud par l'entreprise ferroviaire sont désormais positionnés sur des wagons et aptes au transport des hydrocarbures.

Après le déraillement d’un train de marchandises, le 20 décembre 2019, six wagons-citernes ont été sortis du parc, entraînant ainsi une importante tension en termes de capacité de transport et, par voie de conséquence, sur les stocks de carburant dans le sud-est du pays. Ces nouveaux wagons en service destinés au transport du gas-oil, de l’essence et du pétrole, apportent un véritable soulagement aux opérateurs économiques. "Ces wagons-citernes augmentent la capacité de transport en carburant et autres hydrocarbures vers l’intérieur du pays. Ce qui vient résoudre le problème de la pénurie observée dans le Haut-Ogooué et l’Ogooué-Lolo", a expliqué le chef du département du matériel moteur de la Setrag, Henri Ewombah.