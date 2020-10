Setrag : comment sécuriser l’approvisionnement des provinces ?

"Quelles que soient les circonstances, il nous faut assurer la sécurité alimentaire du Gabon, la disponibilité des produits pharmaceutiques dans les provinces, maintenir le fonctionnement du tissu économique de 5 provinces sur 9 traversées par le chemin de fer et témoigner sa solidarité aux communautés riveraines, tout en préservant la santé de nos salariés. Tel est le défi relevé au quotidien par le Transgabonais", indique le directeur général de la Setrag, Luiz Renato Lombardo Torres.

"Face à l’épidémie de Covid-19, la direction générale de Setrag s’est adaptée pour assumer sa position de soutien essentiel de l’économie nationale. Pour rappel, la Setrag transporte près de 52% des produits d’exportations nationales. Nous avons réorganisé notre fonctionnement pour intégrer le respect des mesures-barrières et la distanciation sociale. Durant la phase critique de la pandémie, le personnel à risque a été mis en congé et les rémunérations ont été maintenues. Un important dispositif de matériel de protection est régulièrement renouvelé, pour permettre aux cheminots d’exercer leurs activités en toute sécurité. Un comité de crise se réunit quotidiennement, pour s’assurer de la disponibilité du matériel de protection aux salariés dans toutes les gares et supervise le bon fonctionnement des activités de l’entreprise", poursuit le DG de la Setrag.