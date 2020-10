Setrag : Christian Magni, nouveau patron

Après avoir obtenu un Master 2 à l’École normale supérieure d’enseignement technique de Libreville, Christian Magni commence sa carrière professionnelle dans une concession automobile de la capitale gabonaise, avant d’intégrer, en mai 1999, la Compagnie minière de l'Ogooué (Comilog) à Moanda, où il exercera diverses fonctions pendant 15 ans.

Sur la mine de Bangombé, durant une dizaine d’années, il gagne ses galons dans la maintenance des engins miniers, jusqu’au poste de chef de département qu’il assure durant 3 ans. En juillet 2013, c’est un changement significatif de responsabilités et de domaine de compétence pour Christian Mgani, puisqu’il devient directeur entretien voie à Owendo. Ce tournant vers le métier du transport ferroviaire l’amène, en mai 2015, à intégrer la Setrag au poste de directeur des installations fixes. Il devient directeur général adjoint en 2019. Il a ainsi une solide expérience dans le secteur de l’industrie minière et de la logistique, et possède une grande connaissance des activités et des enjeux de l'entreprise ferroviaire.