SEEG : une étude pour renforcer les services en milieu rural

Ce dernier a reçu ce dossier des mains d'Ange Mavoungou Mboumba, le coordonnateur dudit rapport. L’étude en question est une aide à la décision au profit de l’Etat quant au choix du scénario qui lui permettra de restructurer efficacement et avec efficience les secteurs de l’eau et de l’électricité. A cet effet, elle prévoit un modèle financier intégrant un module d’analyse de sensibilités afin de simuler divers scénarios d’investissement, de demandes, de différents coûts, d'engagements liés aux contrats d’achat d’électricité ou de tous autres contrats qui engendrent des obligations financières.

Mais également toutes autres variables qui pourraient avoir un impact significatif sur la performance financière des secteurs, et sur la situation économique et financière à travers la SEEG.

Le projet apportera aussi un appui à l’opérationnalisation du Conseil national de l’eau et de l’électricité (CNEE), afin que ce dernier puisse prendre pleinement en charge ses responsabilités concernant la mise en place et le suivi des contrats de maintenance et d’exploitation en milieu rural.