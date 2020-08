SEEG : reprise de la maintenance du réseau électrique

Durant l’excursion du 30 juillet dernier, les journalistes ont pu mesurer les difficultés qu’affrontent les équipes de la Société d’énergie et d’eau du Gabon sur le terrain de la maintenance. Le site visité est celui où s’était produite la panne ayant perturbé la distribution d’électricité en juillet dernier.

Dès la survenue de cet incident qui avait profondément perturbé le réseau électrique, les équipes techniques de la SEEG avaient engagé différentes opérations : recherche de défaut par essais d’ouverture et fermeture du réseau électrique ; visite héliportée de la ligne de très haute tension entre Libreville et les barrages Kinguele-Tchimbele ; visite au sol des organes de la ligne.

Du samedi 25 au dimanche 26 juillet, les recherches se sont poursuivies. Et l’intensification de celles-ci au sol avait permis de localiser le tronçon en défaut. Un arbre était accroché à la ligne 225 KV. Les équipes avaient tout de suite procédé à l’isolement de cette ligne. C’est ainsi que le réseau électrique avait pu être reconstitué et revenir à la normale.

Il faut savoir que pour atteindre le site en question, il a fallu entrer en forêt et gravir une montagne sur plus de 500 mètres environ. Et selon les agents, il faut parfois intervenir en pleine nuit avec le risque de croiser des animaux dangereux...