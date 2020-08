SEEG : réhabilitation de 8 forages à Angondjé

Il a exprimé sa satisfaction lors d’une descente sur le terrain, accompagné de la direction technique, pour apprécier la qualité des travaux réalisés. "C’est un travail de qualité qui a été réalisé et qui permet à plus de 16 000 personnes supplémentaires d’avoir accès à l’eau potable 24h/24, grâce à cette opération", a-t-il indiqué.

Selon M. Kouma, c’est un pari réussi, dans la mesure où il s’agissait, pour la SEEG, de réhabiliter et d’équiper ces huit forages très rapidement pour répondre, entre autres, aux attentes des habitants des quartiers périphériques du stade d’Angondjé, qui n’avaient plus vu couler l’eau de leurs robinets depuis plusieurs années.

"Ces travaux de réhabilitation, menés en plusieurs phases, ne sont que la première étape d’une longue série de renforcement des installations eau et électricité, qui s’inscrit dans un programme plus large, destiné à satisfaire durablement la demande croissante d’eau potable et d’électricité sur toute l’étendue du territoire gabonais", a-t-il fait savoir.