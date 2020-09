SEEG : Lambaréné manque d’énergie

Nouvellement arrivé au poste de ministre d'État en charge de l’Énergie, Alain-Claude Bilie-By-Nze a lui-même fait ce constat le week-end écoulé. Le membre du gouvernement s’est, en effet, rendu sur différentes stations de traitement d’eau et des installations électriques de cette ville pour relever les difficultés qui freinent la distribution correcte de l’eau et de l’électricité.

S'agissant plus particulièrement de l’eau, le ministre d'État a relevé que : "C’est un vrai souci, avec ce gros paradoxe parce que Lambaréné est gorgée d’eau avec le principal fleuve du Gabon, l’Ogooué, qui traverse cette belle ville. Paradoxalement, nous avons des quartiers entiers où les populations n’ont pas d’eau potable."

La première station de traitement d’eau de la ville qui alimente le premier arrondissement avait été construite pour une production de 3500 m3/jour, lorsque le nombre d’habitants était encore faible. Or la ville s’est agrandie et exige désormais une plus grande performance de production.