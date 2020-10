SEEG : Égide Boundono Simangoye à la tête du Conseil d'administration

Hier, M. Boundono Simangoye a été installé par le ministre d'État à l'Énergie et aux Ressources hydrauliques, Alain Claude Bilie-By-Nze, après sa nomination lors du Conseil des ministres du 2 octobre 2020. Occasion pour le membre du gouvernement de l'informer qu'il arrive à la tête du conseil d'administration de la SEEG à un moment où le Gabon est engagé sur la voie de la diversification de son économie et de l'accélération de la relance de la croissance.

Non sans indiquer que le gouvernement travaille à la réforme des secteurs de l'eau et de l'électricité, et que ladite réforme ne peut se traduire sans l'acteur majeur qu'est la SEEG, qui bénéficie de la confiance des autorités et est fortement attendue pour la satisfaction des besoins de la population. "Ceci doit nous amener à œuvrer pour que de plus en plus de ménages et les industries aient accès à l'eau et à l'électricité", a-t-il lancé.