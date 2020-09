SEEG : comment combler les besoins en eau dans l'arrière-pays ?

Dans le cadre de son plan d'urgence 2020, la SEEG entend investir près de 3,1 milliards de francs dans les projets des centres urbains de l'arrière-pays. L'objectif de l'entreprise est d'apporter 6 000 m3 d'eau potable supplémentaire à 17 000 foyers. Ce qui représente 68 000 habitants pour les régions impactées.

Les travaux, qui doivent être livrés entre septembre et décembre, prévoient la pose de plus de 10 km de conduites de transport et de tuyaux d'alimentation des compteurs.

À Ndjolé, dans le Moyen-Ogooué, les 492 millions de francs prévus pour la construction d'une station de traitement d'eau et la réalisation de 4 km de linéaire vont permettre de toucher 2 750 foyers. L'investissement devrait apporter 600 m3 d'eau supplémentaires au quotidien dans la zone dite de relogement et auprès des ménages (non desservis à ce jour) établis le long de la route de la gare. La livraison est prévue pour ce mois de septembre 2020.

Dans la province du Woleu-Ntem, les techniciens de la SEEG vont se déployer à Mitzic pour la réalisation d'une station de traitement d'eau. En sus de la construction d'une conduite de transport de 1 km et l'extension du réseau sur 2 km. Évalué à 523 millions de francs, le chantier à livrer également en ce mois de septembre impactera 2750 foyers.

Sa mise en service devrait offrir 800 m3 d'eau supplémentaires aux quartiers en proie au stress hydrique.

À Bitam, l'installation d'un surpresseur favorisera l'accès à l'eau à Mengome-Ayat, un quartier non encore desservi. L'investissement d'une valeur de 150 millions de francs dont la livraison est prévue également durant le mois en cours, nécessitera l'aménagement d'une extension du réseau sur un linéaire de 2 km pour 750 foyers impactés.



Styve Claudel ONDO MINKO



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon économie