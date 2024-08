SEEG-Aggreko : la dette soldée

Les 15 milliards de F CFA correspondant à la dette de la Société d'énergie et d'eau du Gabon (SEEG) envers son partenaire stratégique Aggreko sont sur le point d'être totalement réglés.

En effet, selon les informations du board de la SEEG relayées par nos confrères de Gabonactu.com, une partie aurait déjà été soldée. Et d'après nos informations, tout a été entrepris pour que les choses rentrent dans l'ordre dans les heures qui viennent.

"La SEEG est redevable à Aggreko d'une somme de 21 millions d’euros (environ 15 milliards de FCFA, NDLR). Depuis hier mardi, la SEEG a payé 11 millions d’euros (environ 7,3 milliards de FCFA, NDLR) à Aggreko sur l’ensemble de sa dette", a indiqué Joël Lehman Sandoungout à nos confrères.

Et pour avoir d'amples informations, ce dernier nous a confié que "les modalités du paiement de la deuxième tranche ont été entreprises, et tout sera rentré dans l'ordre dans les prochaines heures".

Dans un contexte marqué par des délestages à répétition et qui causent des pertes énormes aux ménages, la SEEG dit espérer un geste de bonne foi de la part de son partenaire. "L’État gabonais n’a jamais dit qu’il n’honorerait pas ses engagements. Je peux vous confirmer qu’Aggreko a reçu 11 millions d’euros dans ses comptes. Vous pouvez le vérifier chez Aggreko. Nous attendons maintenant un geste de leur part afin que les populations gabonaises retrouvent un certain confort de vie et que nous revenions tous à la sérénité", a poursuivi le directeur général de la SEEG.

Depuis plus de trois jours, la fourniture en électricité assurée par la SEEG dans le Grand Libreville et ses environs est de qualité largement inférieure aux attentes des ménages.

Privés, pour certains, d'électricité en début de journée et en début de soirée, les usagers espèrent, avec l'annonce de la direction de la SEEG, que les prochains jours seront meilleurs.

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon