Secteur bois : la Zerp de Nkok élue meilleure zone franche d’Afrique

"La Zone économique spéciale du Gabon a reçu un prix pour ses partenariats public-privé (PPP), l'une des rares politiques PPP réussies en Afrique. Dans un effort pour encourager la durabilité à long terme, le Gabon cherche à diversifier son économie pour éviter qu'elle ne dépende principalement du pétrole. La Zone économique spéciale du Gabon est un catalyseur de ce parcours, générant près de 5 000 emplois directs et autant d'emplois indirects. La zone a une part de 38 % dans le total des conteneurs exportés hors du pays et a vu des flux d'IDE de près de 1,7 milliard de dollars", indiquent les auteurs du rapport.

Pour les autorités politiques gabonaises, ce prix traduit le succès de la vision du chef de l’État, Ali Bongo Ondimba, de faire de Nkok une zone prioritairement destinée à la 3e transformation de bois après l’interdiction d’exportation des grumes. Ce qui aujourd’hui vaut au Gabon son leadership en Afrique subsaharienne en matière de valorisation et d‘industrialisation d’un secteur à fort potentiel.

Pour rappel, la Zone économique spéciale (ZES) de Nkok avait déjà obtenu, en 2016, 4 prix dans le cadre des "FDI Free Zones of the Year 2016" dont celui de "meilleure zone franche pour les PME d’Afrique subsaharienne 2016" .

Le jury avait salué, entre autres, les conditions avantageuses que la ZES propose aux PME et startups. En 2015, la ZES de Nkok avait obtenu la "mention honorable" dans le classement des zones franches d’Afrique lors des "FDI Free Zones of the Year 2015".