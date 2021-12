Secteur bancaire : L’Ivoirien Atlantic Financial Group finalise le rachat de la BICIG

LA première banque gabonaise, en terme de base clientèle, va tomber définitivement dans l’escarcelle du groupe ivoirien AFG CEA.

En effet, la Banque de développement des Etats de l’Afrique centrale (BDEAC) a annoncé, dans un communiqué de presse, avoir signé, un accord de prêt de 21,4 milliards de francs avec le groupe ivoirien Atlantic Financial Group (AFG CEA) afin de soutenir l’expansion de ses activités en Afrique centrale et, notamment, au Gabon. L’accord a été paraphé, le 28 novembre dernier, au siège de la Banque à Brazzaville au Congo entre Fortunato-Ofa Mbo Nchama, président de la BDEAC et Abissa Kouakou Anzoua, président du Conseil d’administration d’Atlantic Financial Group, Central and East Africa S.A. (AFG CEA).

Plus spécifiquement, les financements de la BDEAC permettront à AFG CEA de devenir l’actionnaire majoritaire de la Bicig avec une prise de participation de 52% dans son actionnariat.

En outre, elles lui serviront à renforcer les capacités de la Bicig avec, notamment, l’acquisition d’infrastructures informatiques et de logiciels nécessaires à l’installation d’un nouveau core banking et le financement du développement des solutions digitales en faveur de la clientèle de la Bicig. La signature de cet accord de prêt, qui intervient quelques jours après celles concernant le réaménagement de la route la " Transgabonaise " et la construction d’une centrale solaire hybride photovoltaïque-groupes électrogènes au Tchad, marque la détermination de la BDEAC à relever les économies de la sous-région sérieusement impactées par la crise du Covid- 19. Ce nouvel engagement porte les engagements cumulés de la BDEAC au Gabon à plus de 665 milliards de FCFA. La holding bancaire et d’assurance Atlantic Financial Group (AFG), a en effet acquis en mars, mai et octobre 2020 la totalité des titres mis en vente, dès 2019, par BNP Paribas au Mali (Bicim), aux Comores (BIC Comores) et au Gabon (Bicig) pour plusieurs dizaines de millions d’euros.

PROPRIETAIRE* Au Gabon, Atlantic Financial Group Central & East Africa détient 47,04% des parts historiquement détenues par BNP Paribas et acquises en mars 2020 par le Fonds gabonais d’investissements stratégiques FGIS et 5% des parts de l’État gabonais. Depuis 2020, la Bicig sous contrôle de AFG CEA réalise d’excellentes performances grâce au processus de digitalisation et de traitement de ses opérations en cours. Au 31 décembre 2020, la Bicig occupe la 2e place bancaire du marché gabonais avec un total bilan de près de 570 milliards de francs contre 395 milliards XAF, soit une progression de 44% et un résultat net de près de 12 milliards de francs.

Maxime Serge MIHINDOU

Libreville/Gabon