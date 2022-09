SCG-Ré : Résultats 2021 en hausse

Le dixième exercice de la Société Commerciale Gabonaise de Réassurance (SCG-Ré) , filiale du Fonds Gabonais d’Investissements Stratégiques (FGIS) s’est soldé par un chiffre d’affaires en hausse de 7% par rapport à l’année précédente, soit 14,6 milliards de Francs CFA au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2021, tel qu’il ressort des comptes arrêtés par son Conseil d’Administration et approuvés par l’Assemblée Générale Annuelle de ses actionnaires.

En 2021, la réassurance commerciale a augmenté de 26% correspondant à plus de la moitié de la réassurance légale. Cette croissance s’explique par le développement commercial et la volonté du Management de réduire la part des cessions légales sur le chiffre d’affaires et de développer les cessions commerciales (Traités et Facultatives) tant au niveau national qu’à l’international.

Avec une sinistralité en baisse de 18% résultant de la politique d’assainissement du portefeuille et de sélection des risques réassurés par l’entreprise ; et une optimisation des frais généraux à -19%, le résultat technique est de 6,940 milliards de Francs CFA contre 6,393 milliards en 2020 soit une hausse de 9%.

Quant à la situation patrimoniale, elle a été valorisée de 22 % passant ainsi d’un Total Bilan de 32,1 à 39,2 milliards de Francs CFA. La trésorerie et l’actif circulant se sont appréciés respectivement de 161% et de 33% du fait de l’optimisation de la rétrocession et d’une politique de placement plus offensive.

La SCG-Ré clôture l’exercice 2021 avec un résultat social de 1,018 milliard de Francs CFA, un surplus de marge de solvabilité de 11% et un taux de couverture des engagements règlementés de 117%, conformément aux dispositions du code CIMA.

La mise en œuvre de son Plan Stratégique et de Développement en 2021 « PSD 2021-2025 » a été réalisé à 100%. Pour ce qui est de son augmentation de capital social à 10 milliards de Francs CFA, sa politique de gestion des risques, son développement commercial à l’international, un contrôle interne plus efficient et une double notation financière AM Best et GCR.

À l’issue de l’Assemblée Générale, un dividende de 400 millions de Francs CFA a été distribué aux actionnaires après dotation de la réserve légale et création d’une réserve facultative d’un milliard de Francs cfa.

La SCG-Ré est le 23ème réassureur africain sur 47, après seulement 10 ans d’existence et d’activité, sa rentabilité financière à l’exercice clos au 31 décembre 2021 est de 8,80%.

En sus de ces résultats encourageants, elle a procédé à l’ouverture de son 1ᵉʳ bureau régional de souscription à Kigali au Rwanda : « SCG-Ré, Kigali Regional Office ».

Ce bureau a compétence au Rwanda, en Afrique de l’Est et en Afrique Australe. L’ouverture de ce bureau s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan Stratégique et de Développement « PSD 2021-2025 », qui prévoit l’expansion de ses activités en Afrique, afin de dynamiser sa croissance et son développement.

« SCG-Ré, Kigali Regional Office » a été enregistrée le 04 mai 2022 auprès de « Office of the Registrer General » (ORG) en tant que société de réassurance établie au Rwanda et agréée le 22 août dernier par « National Bank of Rwanda », Régulateur du secteur de l’assurance et de la réassurance Rwandais.

La SCG-Ré a également mis en place des bureaux de liaison au Cameroun (Douala) à travers la société Global reinsurance brokers et au Congo Brazzaville (Pointe-Noire) à travers la société LG Conseil. Ces derniers seront en charge des aspects commerciaux, marketing et suivi du portefeuille de la SCG-Ré dans les pays où ils sont présents. Elle permettra ainsi de mieux servir ses clients en Afrique Centrale, et constitue une étape positive pour la société et pour le continent dans son ensemble.