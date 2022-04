SCG Ré : le réassureur gabonais prépare son entrée en bourse

Sauf raison exceptionnelle, la Société Commerciale Gabonaise de Réassurance (SCG Ré) devrait, ainsi que le prévoit l’agenda initial, faire son entrée en bourse en décembre 2022. La société s’est déjà entourée des trois conseils pour mener à bien cette opération : Price Waterhouse Coopers pour la certification de la démarche d’introduction en bourse, le second est Ernest and Young, conseil juridique qui passera au peigne fin les dispositions et cadre réglementaire de la CIMA/OHADA. Enfin l’agence KRZ, connue pour avoir organisé la Fanaf à Libreville, pour les aspects communication.

Selon la feuille de route d’ici à la fin de l’année, chaque trimestre de devrait correspondre à la mise en route d’un palier d’activités. Ainsi, le premier trimestre a permis de mettre en route le début des procédures, notamment en se rapprochant de la double tutelle de la CIMA organe de contrôle des marchés des assurances, et, la Commission de Surveillance des marchés financiers. Le seconde trimestre devrait permettre d’évaluer le cout de l’opération, le troisième trimestre à la communication et road show, enfin le dernier trimestre l’opération à proprement parlé de l’entrée en bourse.

Innocent M’BADOUMA

Libreville/Gabon