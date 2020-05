Salaires : les agents de l'État à la caisse depuis mercredi

Dans le cadre de l'application des mesures prises contre la propagation du nouveau coronavirus, le ministère de l’Économie et des Finances a indiqué que le paiement des rémunérations des agents de l’État pour ce mois de mai débuterait à partir du mercredi 20 mai pour les Forces de défense et de sécurité. Ce qui a déjà été effectif.

Ce vendredi 22 mai, l'opération va se poursuivre pour le personnel de santé ; et le lundi 25 mai pour le reste des agents de l’État (fonctionnaires, magistrats et main-d’œuvre non permanente).

Afin de limiter l’affluence autour des établissements bancaires du centre-ville de Libreville, il est recommandé aux agents recevant leurs salaires par virement d’effectuer leur retrait au guichet automatique de billets le plus proche de leur lieu de résidence ; les banques ayant garanti la disponibilité de la liquidité sur l’ensemble des points de distribution automatique.

Pour les agents de l’État percevant leurs salaires par bons de caisse, il leur est demandé de se rendre aux postes du Trésor suivants : Trésorerie générale au centre-ville, recette perception du Pont-Nomba, recette perception d’Okala et recette perception de Nzeng-Ayong.

"Le gouvernement sollicite le concours de tous pour assurer notre sécurité commune, en respectant les mesures barrières. Les banques ont l’obligation de prendre les précautions aussi bien envers leur personnel que leur clientèle, pour éviter la propagation du coronavirus", a indiqué le ministère de l’Économie.



MSM



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon économie