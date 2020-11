RSE : Oprag réhabilite le pont d'Alenakiri

L’objectif était de constater l’état d’avancement des travaux de réhabilitation de ce projet, qui s’inscrit dans le cadre de la Responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) de l'Oprag.

Le chantier consiste à réhabiliter une structure métallique de 82 mètres de longueur, 1,20 mètre de largeur et 9 mètres de hauteur de chutes, des escaliers pour y accéder de part et d’autre et des garde-fous.