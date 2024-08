Routes : le CTRI veut construire 2 591 km d’ici 2030

Avec déjà plus de 600km de routes bitumées (en pavés, en bétons et en goudrons) en une année, le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) n’entend pas s’arrêter en si bon chemin. Et pour permettre une fluidité dans la mobilité des ressources humaines, matérielles et des transports de marchandises, les autorités gabonaises, entendent accélérer la croissance.

À cet effet, lors de son discours à la Nation, le président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema vient d’annoncer un vaste chantier routier. Sachant que « notre pays souffre d’un manque d’infrastructures routières », le chef de l’Etat souhaite « d’ici fin 2030, construire 2 591 km de routes à travers l’ensemble du pays. Ce linéaire concerne les tronçons prioritaires qui permettront, dans les 6 prochaines années, d'améliorer la mobilité et l’accessibilité des biens et des personnes, tout en désenclavant les régions reculées ». F

acteur de développement, la route figure en tête de liste dans les priorités du président de la République. Car comme lui même l’a rappelé, « cela favorisera également le développement de l’agriculture, réduisant ainsi notre dépendance alimentaire, et stimulera le tourisme, un secteur clé de notre politique de diversification économique ».

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon