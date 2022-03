Route Owendo Bypass : ça se précise

RISE Gabon, filiale du Fonds gabonais d’investissements stratégiques (FGIS) dédiée à l’investissement pour le développement des infrastructures au Gabon, née d’un partenariat entre la République gabonaise et la Banque islamique de développement (BID), a annoncé la sélection de SCET Tunisie en tant que bureau d’études pour le projet routier d’Owendo Bypass. Leader de l’ingénierie en Afrique, l’expert tunisien a plus de 50 ans d’expérience sur le continent et a été sélectionné dans le cadre d’un appel d’offres international restreint.

La collaboration entre RISE Gabon, SCET Tunisie et la Société d’aménagement du Grand Libreville (SAGL), maître d’ouvrage délégué pour le volet technique du projet, concerne la réalisation des études de conception, des études d’impact environnemental et social et d’une mission Système Sécurité Incendie (SSI). Ces études permettront d’assurer la faisabilité économique, financière, juridique, environnementale, sociale et technique de l’infrastructure.

Le projet d’infrastructure routière d’Owendo Bypass consiste en un lien routier direct à péage, d’environ 17 km de longueur, connectant la route nationale 1, par le PK15, la zone économique spéciale de Nkok et la commune d’Owendo. Selon ses concepteurs, en reliant le port d’Owendo à la Zone économique à régime priviliégé (Zerp) de Nkok tout en contournant Libreville, le projet permettra une plus grande fluidité du transport urbain et une optimisation de l’évacuation vers le port des produits issus des filières stratégiques mines et bois.

L’infrastructure permettra également un gain de 20 minutes pour les automobilistes, ainsi qu’un taux de réduction de 45% du coût de la consommation d’essence pour les véhicules et les poids lourds, bénéficiant ainsi à la fois aux habitants de la zone et aux acteurs économiques gabonais.

MSM

Libreville/Gabon