Route Mbigou-Malinga : MN-Industries en mission d'inspection

Longue de 107 km, la route Mbigou-Malinga est devenue impraticable. C'est ce que révèle la mission d'inspection qu'a effectuée MN-Industries du 3 au 6 mars, tout au long de cette route. Selon le rapport dressé à l'issue de l'inspection, la chaussée est profondément ravinée. Elle est envahie sur tout son linéaire, y compris dans les villages, par une végétation abondante et accuse de multiples traversées et stagnations d'eaux. Cela se traduit par un rétrécissement de la bande circulable (+ ou - 2,3 m de large désormais) et de nombreux bourbiers d'une profondeur critique.

La majorité des ponts (en bois) sont à réfectionner. En d'autres termes, dans cette partie de la province de la Ngounié, la continuité territoriale, donc la circulation des biens et personnes, est mise entre parenthèses et Malinga subit un enclavement qui ne dit pas assez son nom. Selon les riverains, les derniers travaux d'entretien de cette voie remonteraient à plus de 6 ans. La situation devient de plus en plus inquiétante après la bourgade de Lékindou jusqu’à la commune de Malinga.

Face à cette dégradation très avancée, les usagers affichent l'espoir de voir les travaux de construction de cet axe.

GMNN

Libreville/Gabon