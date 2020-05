Route : L'axe Ayeme-Bokoue-Nsile en chantier

Mais les plaintes des usagers ont fini par être entendues par le gouvernement dont le numéro un, Julien Nkoghe Bekale, qui s'était rendu sur le terrain, le week-end dernier, pour une visite des chantiers prioritaires.

En effet, depuis quelques semaines, des engins de Colas-Gabon sont visibles sur le terrain, sur instructions du ministère des Infrastructures. Techniciens et autres employés de cette entreprise sont à pied d'œuvre pour améliorer la circulation sur ce tronçon dégradé par l'effet conjugué de l'âge, de son intense exploitation et des fortes pluies. Les travaux en cours concernent essentiellement l'ensoleillement, l'élargissement de la voie devenue étroite, du fait d'une végétation abondante sur les accotements, le décaissement et la purge des matériaux impropres dans les sections dégradées. Mais également, le rechargement en latérite et en grave bitume, le compactage et la mise œuvre d'une couche d'imprégnation pour imperméabiliser les couches sous-jacentes.