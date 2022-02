Route de l'aéroport  : circulation alternée ce week-end

Bien qu'elle ne sera pas interrompue, la circulation automobile va être tout de même alternée dans les deux sens de la section située entre le lycée d'État Paul Indjendjet Gondjout et l'aéroport international Léon-Mba, samedi (à partir de 15 heures) et dimanche (de 6 heures à 14 heures). L'information a été donnée jeudi par le ministère des Travaux publics, de l'Équipement et des Infrastructures. Ceci en raison des opérations de levage et d'installation des passerelles piétonnes situées dans cette partie du 1er arrondissement de Libreville.

En sa qualité de maître d'ouvrage, le département ministériel invite, par la même occasion, les usagers de la route et autres populations à faire preuve de prudence dans la zone des travaux. Notamment les automobilistes qui se doivent de respecter la signalisation et les déviations qui seront mises en place par Ecowood, société adjudicataire desdits travaux. Il faut rappeler que les passerelles piétonnes en cours d'aménagement au lycée d'État Paul Indjendjet Gondjout ont pour objectif d'améliorer la sécurité des apprenants de cet établissement secondaire. Mais également celle des populations environnantes que le passage clouté sur cette voie à grande circulation ne protège pas suffisamment.

G.R.M

Libreville/Gabon