Robotique : l’invention à encourager d’un jeune gabonais

Passionné de technologie, le jeune Gabonais Landry Ngoma vient de mettre sur le marché le robot G-android, ''héro national4 Hi-Tech'', intégrant les technologies de dernière génération, wifi, bluetooth et un logiciel du smartphone. L’appareil est conçu pour remplacer la communication et la sensibilisation au micro.

L’inventeur en herbe est bien parti dans le système intelligent automatique (SIA) avec un actif de près de cinq chefs-d’œuvre de robots et autres fabrications électro-mécaniques qui ne font malheureusement pas encore écho. Pourtant Landry Ngoma ne voudrait pas s’arrêter en si bon chemin. Sa grande ambition aujourd’hui : s’investir dans le secteur de la robotique, pour vulgariser et développer la fabrication de robots made in Gabon. Du moins, des appareils usuels qui aideraient l’homme dans les tâches quotidiennes et autres jeux vidéo.

L’idée entrepreneuriale taraude donc l’esprit du jeune inventeur. En quête de moyens financiers et matériels en vue de monter un atelier de construction pour atteindre ses objectifs : faire la promotion des robots de fabrication gabonaise et endiguer le problème du chômage des jeunes.

"J’estime que ces derniers s’intéresseraient à adopter le métier de constructeurs de robots, de travailler dans un atelier de fabrication des objets électromécaniques, de les commercialiser et de gagner leur vie. Boostée par l’informatique, la robotique est un secteur d’avenir pour notre pays le Gabon, un débouché pour les jeunes qui ont fait des études dans le domaine de la technologie, avec ou sans baccalauréat", assure l’inventeur.

Le jeune homme est satisfait d’avoir amélioré les performances de son dernier produit, le robot sensibilisateur du Covid-19. Il exhorte les responsables d'entreprises à l’accompagner dans cette initiative.



Isaac MUKETA MUELE



