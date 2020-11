Restauration universitaire : des milliards de francs de surfacturation découverts !

L’université gabonaise est devenue un champ d’expérimentation où le savoir est délaissé par ses dirigeants au profit de l’enrichissement tous azimuts, en intelligence avec certains opérateurs économiques.

Ces sociétés, qui réclament une dette de 80 milliards de francs à l’État, auraient usé de subterfuges pour gonfler leurs factures en jouant notamment sur les prix, les quantités et le contenu des menus. Pour exemple sur les prix : 1 kilo de poisson était facturé entre 5 000 et 10 000 francs ; le manioc Obamba à 900 francs la pièce ; une boîte de lait de marque Nido de 2.5kg à 17 850 francs avec une commande allant de 150 à 400 boîtes par mois ; du raisin frais pour 25 500 francs / kilo ; le sac de riz de 50kg à 50 000 francs ou encore une pomme facturée à… 2 500 francs la pièce.

"À l’École nationale des Eaux et Forêts, il était facturé pour 45 millions de maïs par mois pour 100 élèves. Dans le contenu des menus, on a découvert des surfacturations pour les aliments tels que le pâté de foie, les saucisses chipolata, les noix d’entrecôte, le lait écrémé ou encore les raisins", révèle un responsable de la Task Force.

En plus de ces cas de surfacturations évidentes, de nombreux autres services non effectués par ces sociétés ont été également facturés.

Un nouveau scandale qui rappelle celui très récent autour de l’ancien recteur Marc-Louis Ropivia, cité plus haut. En effet, en juillet dernier, le ministre en charge de la Promotion de la bonne gouvernance et de la Lutte contre la corruption, Francis Nkea Ndzigue, avait saisi le procureur de la République près le tribunal de première instance de Libreville, pour l’ouverture d’une enquête sur "le paiement des frais d’inscriptions des étudiants par Airtel Money depuis l’année académique 2014-2015, sur la base d’un contrat avec l’opérateur Airtel, les recettes issues des contrats signés avec les opérateurs installés au sein du campus universitaire et la soustraction frauduleuse de quatre bus de marque Toyota" .

Sur la somme de 1,4 milliard de francs perçus par l’université via Airtel Money au titre des frais d’inscriptions, Ropivia et ses acolytes auraient mis en place une commission dans laquelle chaque membre s’attribuait des primes colossales.

Le recteur, par exemple, s’octroyait 12 millions de francs de salaire par mois et 70 millions de primes par an de fonds de souveraineté. Soit près de 7 milliards depuis l’année académique 2014-2015. Une mafia financière toujours d'actualité au sein de cette institution par les agissements de hauts responsables qui foulent au pied les textes et autres décisions des plus hautes autorités du pays.