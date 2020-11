Résilience économique : soutenir les politiques des pays en développement

Jean-Marie Ogandaga, ministre de l'Économie et de la Relance, a participé à une séance de travail, par visioconférence, avec les ministres des Finances, les présidents des institutions régionales et les gouverneurs des Banques centrales de la France, de l’Uemoa, de la Cémac et de l’Union des Comores, le 2 novembre 2020. Rencontre à l'initiative de Bruno Le Maire, ministre français de l’Économie, des Finances et de la Relance.

Dans un contexte marqué par la pandémie de coronavirus, l’impact de cette crise sur les économies au niveau des trois zones monétaires a été massif et les réponses rapides portées par les gouvernements et les Banques centrales ont été décisives pour y faire face. Aussi les participants à la réunion ont-ils souligné la pertinence de la réponse multilatérale pour soutenir les politiques des pays en développement, notamment à travers les financements d’urgence proposés par les institutions financières internationales. Ils se sont félicités du prolongement de l’initiative pour la suspension du service de la dette, initiée dans le cadre du Club de Paris et du G20. Tout en saluant la perspective de l’adoption par le G20 et le Club de Paris d’un cadre commun de traitement de la dette.

Les ministres des Finances, les présidents des institutions régionales et les gouverneurs des banques centrales ont rappelé l’importance de bénéficier de plans de soutien agréés et coordonnés au sein de chaque zone, ainsi que d’une bonne coordination entre les partenaires techniques et financiers notamment, le FMI et la Banque mondiale. Ils ont insisté sur la nécessité de la bonne mise en œuvre des programmes de soutien, afin de garder le cap d’une croissance inclusive et soutenable et de préserver la confiance des partenaires.



GM. NTOUTOUME-NDONG



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon économie