Remboursement de la dette : Fitch Ratings abaisse la note du Gabon

Après Moody’s , l’agence de notation américaine Fitch Ratings a, à son tour, abaissé d’un cran la note sur les emprunts en devises du Gabon de B- à CCC+, en raison, indique t-elle, "des risques croissants pesant sur la capacité du Gabon à rembourser sa dette."

Selon l’agence américaine, le Gabon a déjà accumulé des arriérés extérieurs estimés à 273,1 millions de dollars à fin mai et est attendu en 2025 pour un paiement de 605 millions de dollars sur ses eurobonds.

Les craintes de Fitch Ratings sont corrélées à une politique économique trop "expansionniste" du gouvernement de la Transition qui a augmenté, indique t-elle, les dépenses budgétaires alors que les marges de recettes restaient limitées.

Selon les analystes de l’agence, les recettes pétrolières, qui représentent la moitié des recettes publiques du Trésor, devraient diminuer à partir de 2025 en raison de la baisse des prix et de la production.

" Le gouvernement prévoit d’accroître le recrutement dans le secteur public, d’apurer les arriérés de pensions et d’ajouter de nouvelles exonérations fiscales, sans plan d’ajustement budgétaire concret. Résultat, le Gabon passera d’un excédent budgétaire de 1,1% en 2022 à un déficit de 3,9% du PIB en 2024, puis 5,3% en 2025 et 5,8% en 2026. En outre, les besoins en financement du pays augmenteront considérablement (en moyenne à 13,2% du PIB entre 2025 et 2026) alors que la croissance restera modérée ", s’inquiète l’agence de notation américaine.

D’après ses prévisions, la dette publique du Gabon passerait à 79% du PIB en 2026 contre 70,4% à fin 2023 (contre une précédente estimation de 56%).

MSM

Libreville/Gabon