Relance économique : des efforts de redressement de la dette

APRÈS une tendance baissière sur la période 2016-2019, le taux d’endettement s’est à nouveau inscrit à la hausse

APRÈS une tendance baissière sur la période 2016-2019, le taux d’endettement s’est à nouveau inscrit à la hausse. Dans une note d’analyse de la situation économique du Gabon, produite le 31 décembre 2020, le ministère de l’Économie et de la Relance indique qu’au cours des dernières années, la stratégie d’endettement visait la relance économique par l’investissement public avec un souci de maîtrise des ratios d’endettement à moyen terme.

La surveillance multilatérale fixe ainsi le critère du taux d’endettement à 70 % du PIB. Lequel ratio fait intervenir le stock de la dette et le Produit intérieur brut (PIB), qui est un indicateur de la richesse créée dans notre pays. En vue d’améliorer le suivi et la transparence des statistiques des finances publiques, le gouvernement a décidé, depuis 2017, d’adopter une approche plus large des engagements de l’État. C’est ainsi qu’à la dette traditionnellement gérée dans les livres de la Direction générale de la dette, se sont ajoutés les arriérés de TVA, les instances du Trésor et les avances statutaires de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC). Aussi, la mise en application de cette décision a-t-elle entraîné une augmentation de près de 30 points du PIB entre 2013 et 2016, pour s’établir à 64 % du PIB.

GM. NTOUTOUME-NDONG

Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète

Retournez à la rubrique Gabon économie