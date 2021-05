Radisson Blu Okoumé Palace et Park Inn by Radisson : Loic Foucault aux commandes

Loic Foucault est devenu, depuis le 17 mai, le nouveau directeur général des hôtels Radisson Blu Okoumé Palace et Park Inn by Radisson Libreville

Loic Foucault est devenu, depuis le 17 mai, le nouveau directeur général des hôtels Radisson Blu Okoumé Palace et Park Inn by Radisson Libreville. Il remplace ainsi Jérôme Goehner à la tête de cette importante structure hôtelière. En effet, avec Park Inn by Radisson, le Radisson Blu Okoumé Palace Libreville est le plus grand complexe hôtelier du Gabon, avec 446 chambres. L’hôtel abrite plusieurs restaurants et bars et 11 salles modernes pouvant accueillir jusqu’à 450 Invités en période d’intense activité.

Au cours de ces dernières années, M. Foucault a cumulé une expérience dans le secteur de l’hôtellerie de Luxe en Europe, en Asie, dans le Moyen-Orient et en Afrique; notamment au Koweït, au Maghreb, au Congo et au Sénégal. Dans ses nouvelles fonctions, il aura la responsabilité globale des opérations quotidiennes des hôtels tout en garantissant la philosophie ”Yes I Can” (oui je peux) de la chaîne hôtelière.

Radisson Hotel Group s’est associé à SGS (leader mondial de l'inspection, du contrôle, de l'analyse et de la certification) pour mettre en place un protocole de nettoyage et de sécurité en 20 étapes pour garantir à ses clients un séjour agréable. Dans le monde, la structure est l’un des groupes hôteliers les plus importants avec huit marques d’hôtel distinctes et plus de 1 400 hôtels en opération et en cours de développement.



GM.NTOUTOUME-NDONG



