Radia Garrigues : "JA Gabon a formé 19 295 jeunes en entrepreneuriat entre 2015 et 2020"

L’union. Depuis la mise en place de JA Gabon, combien de projets avez-vous réussi à développer à ce jour ?

Radia Garrigues : Tout d’abord, permettez-moi de présenter JA. Son rayonnement international fait de cette organisation la première organisation mondiale dédiée à l’éducation des jeunes dans les domaines de l’éducation financière, l’employabilité et l’entrepreneuriat. Nous sommes installés dans 121 pays. Mais revenons à votre question. En fait, il existe plusieurs actions et projets qui ont été initiés par JA Gabon avec un certain nombre de partenaires, qu’ils soient issus du secteur privé, public ou bailleurs de fonds. Grâce à leur participation, nous avons pu réaliser de belles initiatives. Par exemple, en 2014 et 2016, nous avons mis en place le Grand Prix de l’Excellence, à l’initiative du chef de l’État, Ali Bongo Ondimba, qui a mis en lumière des porteurs de projets qui sont devenus aujourd’hui des TPE. Depuis 2016, nous gérons pour le compte du ministère des PME l’Espace PME situé à Awendjé qui est dédié aux TPE et PME. Nous le gérons et l’animons aux profits des TPE et PME. En 2017, l’Union européenne a financé JA Gabon pour implémenter le programme AFIP qui s’est adressé particulièrement aux jeunes gabonais âgés de 16 à 25 ans avec une attention particulière aux jeunes déscolarisés ou justifiant de vivre dans une situation précaire. C’est ainsi que nous avons créé deux incubateurs à Mouila et à Port Gentil et formé 200 jeunes aux métiers relatifs à l’agriculture et à la commercialisation de produits pétroliers. Après cette formation en alternance de 6 mois, les jeunes ont été gratifiés d’une certification. En parallèle, nous collaborons étroitement avec l’Office national de l’Emploi au développement d’un programme baptisé Career Sucess. Il s’agit d’un programme d’aide à l’employabilité, désormais rendu obligatoire à l’ONE pour tous les demandeurs d’emploi et qui leur donne des compétences pour écrire un CV, se présenter à un entretien, à chercher et cibler les recherches d’emploi.