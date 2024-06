Rachats d’Assala Energy : le Gabon finalise l’opération et met fin aux spéculations

« La République Gabonaise est ravie d'annoncer la finaliisation de l'acquisition par la GOC de la société pétrolière Assala Energy Holdings. Cette acquisition fait suite à l'exercice par la GOC de son droit de préemption au mois de novembre 2023 », indique un communiqué publié par des sources autorisées ce vendredi 21 juin 2024.

Après plusieurs mois de tractations, le Gabon vient de boucler une transaction énergétique importante. La reconquête de la production nationale L’acquisition des actifs de la société pétrolière Assala Gabon par l’Etat via la Gabon Oil Company (GOC) est un tournant majeur pour la relance de l’économie nationale.

En effet, après avoir essuyé les critiques des experts financiers en raison des perspectives économiques non prometteuses, le Gabon, dirigé d’une main de fer par le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a déjoué tous les pronostics grâce à ce coup de poker. Dans la pratique, la prise de contrôle du deuxième opérateur majeur du pays, avec une production annuelle estimée à 24,38 %, permet également au Gabon d’avoir un contrôle direct sur l'affectation et l'orientation des ressources financières issues des opérations pétrolières. À ce jour, Assala Gabon opère six permis de production : Rabi Kounga II, Toucan II, Bende M’Bassou Totou II, Koula/Damier, Gamba/Ivinga et Atora II.

Concrètement, l’idée pour les autorités sera donc de soutenir l'économie nationale en utilisant au maximum les services autochtones pour minimiser les coûts. Sur le terrain, la reprise des aura non seulement un impact direct mais aussi indirect sur les opportunités d'emploi et d'affaires pour les gabonais. De la construction des infrastructures routières, à la réhabilitation des infrastructures scolaires et sanitaires en passant par le remboursement des dettes extérieures, l’avenir s’annonce plus favorable.

Précisons enfin que l'acquisition d'Assala se fait intégralement avec des capitaux privés, sans faire appel au budget de l'Etat. Après avoir manqué en 2017 l’acquisition du groupe Shell, les nouvelles autorités ont cette fois décidé que l'opérateur national sera un acteur de premier plan.

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon