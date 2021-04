Protection de la nature : Les éléphants en danger critique d’extinction

Dans sa dernière mise à jour, l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a intégré les deux espèces d’éléphant d’Afrique dans sa liste rouge des 37 480 espèces en danger critique d’extinction. Les études montrent que 134 425 espèces d’animaux sont sur la liste rouge dont 37 480 espèces sont menacées d’extinction.

LE braconnage et la perte d’habitats sont les deux causes du déclin de populations de deux espèces d’éléphant. L’éléphant de forêt d’Afrique (Loxodonta cyclotis) est désormais classé " en danger critique d’extinction " et l’éléphant de savane d’Afrique (Loxodonta africana) " en danger " sur la " liste rouge " de l’UICN des espèces menacées.

Pour le directeur général de l’UICN, Dr Bruno Oberle, "nous devons, de toute urgence, mettre un terme au braconnage et veiller à ce que suffisamment d’habitats convenables soient conservés pour les éléphants de forêt et de savane. Ces dernières années, plusieurs pays africains ont montré la voie à suivre, démontrant qu’inverser la tendance du déclin des éléphants est possible. Nous devons travailler ensemble pour que leur exemple puisse être suivi ".

Les dernières évaluations mettent en évidence une diminution importante du nombre d’éléphants d’Afrique sur l’ensemble du continent. L’éléphant de forêt, plus petit que son cousin des savanes et vivant essentiellement dans les forêts d’Afrique centrale et son voisin d’Afrique de l’Ouest, a vu sa population chuter de 86 % en 30 ans.

La population d’éléphants de savane a, pour sa part, plongé d’au moins 60 % ces 50 dernières années.

" La nécessité de conserver de manière créative et de gérer de manière judicieuse ces animaux et leurs habitats est plus pressante que jamais ", a déclaré l’évaluatrice principale des éléphants d’Afrique et membre du Groupe de spécialistes de la CSE-UICN sur les éléphants d’Afrique, Dr Kathleen Gobush.



Jean MADOUMA



