Promotion des investissements : la Task force en… force

LA ministre de la Promotion des investissements, des Partenariats publics-privés, chargée de l’Environnement des affaires, Carmen Ndaot, a procédé, le 16 avril dernier, en présence du secrétaire exécutif du Conseil national du Plan d’accélération de la transformation (PAT), Yves Sylvain Moussavou, de la représentante de la Banque mondiale au Gabon, Alice Ouédraogo, et des représentants de l’Union européenne (UE), au lancement des travaux de la Task force sur la promotion des investissements axés sur la finalisation du projet du code des investissements.

Dans le cadre desdits travaux, le chef de projet de cette Task force Ghislain Moandza Mboma, par ailleurs directeur général de l’Agence nationale de promotion des investissements (ANPI-Gabon), a mis en place un comité ad hoc composé des administrations publiques, du secteur privé et de la Banque mondiale. Le groupe de travail aura pour tâche durant une semaine de compléter le texte validé lors du Comité de pilotage et de validation de l’avant-projet du Code des investissements tenu le 18 août 2020 en y intégrant deux innovations majeures : les dispositifs favorisant le développement harmonieux du territoire et le renforcement de l’agrément investisseur. À l’issue de ces travaux, un avant-projet du Code sera soumis au gouvernement, avant la présentation du projet de loi aux plus hautes autorités, d’ici novembre 2021.

Outre l’élaboration du code des investissements, le plan d’actions 2 021 de la Task force prévoit la mise en œuvre de la stratégie d’investissement en substitution des importations sur les principales filiales importatrices (agriculture, matériaux de construction et gaz). Créée dans le cadre du PAT, la Task force Promotion des investissements a pour mission d’améliorer le cadre de l’investissement, d’optimiser et rationaliser le cadre de la fiscalité et la parafiscalité, renforcer l’accompagnement des investisseurs et la compétitivité des filières et acteurs locaux afin d’accroître les flux d’investissements privés locaux et étrangers dans notre pays.