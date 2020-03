Projets : Une maison pour les auto-entrepreneurs

Le gouvernement vient de doter les candidats aux affaires d’une nouvelle structure d’accompagnement, en vue de garantir leur future autonomie financière : "La Maison de l’auto-entrepreneur (MAE)".

La structure, située à la 1re cité d’Angondjé, dans la commune d’Akanda, a été inaugurée mercredi dernier par le ministre des Petites et moyennes entreprises (PME), Hugues Mbadinga Madiya. Prisca Koho, ministre en charge des Solidarités nationales et Gisèle Akoghé, ministre déléguée à l’Emploi, étaient présentes.

Cette Maison, dédiée aux entrepreneurs, a été mise en place dans le cadre du dispositif ONE – Entreprendre, lancé en février 2019. Elle est spécifiquement dédiée aux demandeurs d’emplois inscrits à l’Office national de l’emploi (ONE) et désirant se lancer dans l’auto-emploi. Une initiative du gouvernement soutenue par plusieurs partenaires financiers et techniques.