Projet Grand Oyem : 4 premières initiatives financées

Sur les 7 premières idées de projets présentées localement par des postulants, 4 ont été présélectionnées. Ces projets ont fait l'objet, le samedi 22 août dernier à Oyem, d'un examen des experts au cours d'un atelier de validation.

Il s'agit de "Poterie et céramique", "Galette d'Oyem", "Entretien Espaces verts" et "Agriculture". Ces projets remplissaient déjà les conditions requises par les grands critères d'éligibilité lors de la présélection qui a été faite à Oyem et qui a porté sur le format et la taille des activités, les soumissionnaires, les dépenses ainsi que les autres charges. Ils s'inscrivent dans le "Programme AJOL-IC/2020" (Appui aux jeunes opérateurs locaux impactés par le Covid-19). En fait, il s'agit d'une aide aux promoteurs dont les activités ont été fortement impactées par cette pandémie.