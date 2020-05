Prévention : SANgel exige le port obligatoire du masque

C’est dans ce cadre du respect des mesures préventives édictées par les autorités pour lutter contre la propagation du Covid-19 que la Société alimentaire de la Nomba (SAN), communément appelée SANgel, recommande à ses clients de porter un masque avant d’entrer dans ses magasins à Oloumi, Bessieux, La Sorbonne, Bikélé et Okala.

"Le respect strict de cette mesure est un gage de sécurité pour l’ensemble de la population, mais aussi pour nos clients et nos employés. Chaque client qui entrera dans les magasins SANgel avec son masque est un citoyen responsable et soucieux de la santé de nos collaborateurs, qui bravent le coronavirus pour vous servir. Ainsi, la direction générale de SANgel s’est engagée, depuis le début de cette crise sanitaire, aux côtés de tous les acteurs qui luttent contre cette maladie, y compris le gouvernement. Toutes les dispositions ont été prises pour éviter toute mise en danger des clients et de notre personnel", a indiqué un responsable de l’entreprise.