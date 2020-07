Presse : quid du Fonds de soutien  ?

A travers les seules ventes de journaux, les éditeurs ont du mal à récupérer les dépenses financières effectuées dans le processus de production. En général, les marchés publicitaires peuvent générer d'importants gains, mais plusieurs journaux ont souvent du mal à acquérir une part de marché publicitaire qui pourrait renflouer leurs caisses.

"Il avait été voté et promulgué en 2005, une loi instaurant le Fonds national de la presse. Nous sommes aujourd'hui en 2020 et le fonds n'existe toujours pas. Ce fonds concernait aussi bien la presse écrite que la presse audiovisuelle et la presse numérique. Ce qui laisse entendre que son montant devait être plus élevé que les 500 millions qui étaient exclusivement destinés à la presse écrite, dans le cadre de la subvention à la presse. Mais depuis 2005, ce fonds n'a jamais été mis en place. Aujourd'hui, avec la crise du coronavirus, sans subvention, sans recette publicitaire, avec la chute des ventes, plusieurs vont mettre la clé sous le paillasson", s’inquiète le patron de presse.