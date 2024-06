Politique maritime : le Gabon favorable à l'adoption d'une nouvelle stratégie

Des experts locaux étaient réunis du 26 au 28 juin pour élaborer la nouvelle politique maritime nationale.

Durant ces trois jours, ils ont dressé un état des lieux des différents secteurs et travaillé sur la gouvernance maritime, la formation et la recherche scientifique, l’économie, la défense maritime, ainsi que sur d'autres thématiques liées à la sécurité maritime et à la protection de l’environnement.

Des sujets qui devraient aboutir à la redéfinition et à l’évolution de la politique maritime nationale du Gabon. Une nouvelle politique qui sera ensuite adoptée par le comité national de la mer, dont le représentant, Christian Wali Wali, prenait d’ailleurs part aux travaux.

Rappelant l’importance de la mer, par laquelle transitent 90 % des produits consommés, le ministre des Transports, le capitaine de vaisseau Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma, a abordé les défis sécuritaires auxquels fait face le Gabon, notamment les conflits frontaliers maritimes avec les pays voisins et les actes de piraterie.

Il a souligné la nécessité de renforcer la surveillance maritime et d'organiser un cadre de travail structuré pour gérer ces problèmes.

Il a également mis en lumière la surpêche et l'insuffisance des infrastructures de surveillance. Et révélé que 35 % des tonnages de l'Atlantique transitent par le Gabon, mais que le pays manque cruellement de moyens de surveillance. Ce qui entraîne une diminution inquiétante des stocks de poissons dans ses eaux.

Le membre du gouvernement a par ailleurs déploré le faible nombre de ports au Gabon, avec seulement deux principaux, à Libreville et Port-Gentil pour 950 kilomètres de côtes.

C'est pourquoi il a évoqué la nécessité de développer de nouveaux ports et de moderniser les infrastructures existantes pour stimuler le développement économique et réduire les accidents maritimes.

D'où la nécessité d'une réorganisation complète de la gouvernance maritime, plaidant ainsi pour l'adoption d'une politique maritime nationale structurée. Laquelle mettra l'accent sur le développement de l'économie maritime et la protection des ressources marines.

Le responsable gouvernemental a enfin insisté sur l'urgence de cette réorganisation pour repositionner le Gabon comme une puissance maritime.

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon