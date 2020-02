Plan d'urgence routier : 60 % des travaux réalisés, mais d'importantes zones encore non impactées

La route reste une préoccupation, de premier plan, pour les pouvoirs publics. C'est justement pour répondre à cette problématique, celle des voies en dégradation très avancée, que le gouvernement a lancé, l'année dernière, un programme d'urgence. Son but : mettre un terme au cauchemar du vieux bitume qui met en péril la vie des usagers.

Le programme en question fait partie intégrale du Plan d'action prioritaire du gouvernement (PAPG), qui regroupe l'ensemble des projets et réformes urgentes susceptibles d'avoir un impact immédiat et visible sur les populations tel qu'annoncé par le Premier ministre, lors de sa déclaration de politique générale, le 27 décembre 2019. Dans cette feuille de route, figure la question du développement des infrastructures routières et de la réfection de certaines voies jugées prioritaires.