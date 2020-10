Plan de relance post-Covid : intégrer les enjeux climatiques

L'événement tenu par visioconférence était présidé par Juergen Voegele, vice-président de la Banque mondiale pour le développement durable. Experts et ministres en charge des ressources marines et naturelles, ainsi que le président-directeur général du Fonds pour l'environnement mondial (FEM), Carlos Manuel Rodriguez, y participaient également.

Les échanges ont porté sur les solutions à envisager par les pays, afin de mieux intégrer les enjeux du climat, de l’environnement et de l’inclusion sociale dans leurs plans de relance respectifs post-Covid-19.

Lee White a ainsi rappelé que le Gabon est pleinement engagé dans la lutte contre le changement climatique et en faveur de la biodiversité. Et qu'une stratégie de gestion durable de ses ressources forestières est mise en place.

"Mon pays s’est engagé à respecter l’Accord de Paris qui implique la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, mais également la préservation de nos écosystèmes forestiers. Nous croyons fermement que le seul moyen d’y parvenir est d’exploiter notre forêt de manière durable et au profit des populations locales. C’est à travers cette stratégie que la forêt gabonaise va contribuer plus significativement à l’économie nationale et ainsi créer des emplois", a ajouté le ministre gabonais de l'Environnement.