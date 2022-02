PIAEPAL : pose de conduites d'eau à Alénakiri

La pose des conduites, exécutée dans l'optique d'améliorer l'approvisionnement en eau potable du quartier Alénakiri dans la commune d'Owendo, est quasiment parvenue à son terme. La zone d'Alénakiri, recensée parmi les localités les plus touchées par le stress hydrique, est sur la liste des secteurs qui seront impactés par le déroulement actuel des travaux du Premier sous-programme intégré pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement du Grand Libreville (Piaepal).

Selon les équipes de l'entreprise Condurill, société adjudicataire, en action sur le chantier d'Alénakiri, une fois la pose des tuyaux terminée, le château d'eau de cette zone sera réhabilité. Et dès lors, les populations de ce quartier pourront disposer de l'eau potable en permanence. Fruit d’un partenariat entre la Banque africaine de développement (BAD) et le Gabon, ledit programme ambitionne de renforcer et d’étendre le réseau de distribution d’eau potable dans les communes d’Owendo, Ntoum, Libreville et Akanda. La banque a mis à la disposition des autorités gabonaises 75 milliards de francs pour l’aboutissement de ce programme.

GMNN

Libreville/Gabon