Pétrole : les exportations en hausse de… 145 %

En raison de la hausse des prix du baril de pétrole gabonais (+60,1 % à 98 dollars US à fin mars 2022), confortée par le conflit entre la Russie et l’Ukraine, elles sont passées de 389,1 à 953,5 milliards de FCFA au cours du 1er trimestre 2022. L’INDUSTRIE pétrolière gabonaise connaît un regain d’activités depuis le début de l’année. En effet, d’après la note de conjoncture de la Direction générale de l’économie et de la politique fiscale (DGEPF), à fin mars 2022, les exportations de pétrole sont passées de 389,1 à 953,5 milliards de FCFA.

Soit une augmentation exceptionnelle de… 145 % Cette augmentation fait suite essentiellement à la hausse des prix du baril de pétrole gabonais (+60,1 % à 98 dollars US à fin mars 2022), confortée par le conflit entre la Russie et l’Ukraine. Concernant les exportations du secteur hors pétrole, elles ont connu un accroissement de 55,1 % à 323,1 milliards de FCFA. Cette hausse est principalement liée à l’augmentation de la demande du sillico-manganèse, de l’huile de palme et du bois scié et ouvrages.

Les livraisons du bois scié et ouvrages ont augmenté de 120,0 % pour s’établir à 194,7 milliards de FCFA, suite à l’accroissement de la demande internationale et à la hausse des prix du bois à l’international. Les exportations d’huile de palme ont crû de 141,8 % à 11,7 milliards de FCFA, en raison de la fermeté de la demande extérieure et de la hausse du prix de l’huile de palme (+6,7 % à 1 527 dollars à fin mars 2022).

Maxime Serge MIHINDOU

Libreville/Gabon