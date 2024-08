Pétrole : la GOC va exploiter deux nouveaux permis

Au lendemain du rachat de la compagnie pétrolière Assala Energy, le Gabon, qui a fait valoir son droit de préemption via la Gabon Oil Company (GOC), avait pris le pari de reconquérir ce secteur fortement dominé par les investisseurs étrangers.

Et l’homme derrière cette idée, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a essuyé toutes les critiques, tant sur le plan national qu’international, entend en bénéficier son pays de nombreux avantages qu’offre la société.

« Pour que toutes nos ressources naturelles non exploitées à ce jour soient mises en valeur, que le potentiel incroyable de notre EL DORADO contribue à créer de la richesse et que le quotidien des gabonais connaisse une transformation rapide et durable. C’est aussi l’occasion pour moi de vous dire qu’en rachetant Assala Energy contre vents et marées, j’étais parfaitement conscient du potentiel pétrolier que regorge notre sous-sol », a-t-il fait savoir.

Avant d’ajouter « qu’après la découverte faite sur le permis de Mutamba Iroru (entre Gamba et Atora), je vous annonce l’exploration de 2 nouveaux permis à savoir Ozigo II et Nziembou II, dont l’exploitation va incessamment commencer avec la GOC ». Concrètement, l’idée du chef de l’Etat est de permettre à l’ensemble de ses compatriotes de profiter des richesses pétrolières dont son dotées le pays.

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon