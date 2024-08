Pénurie de sucre : communication mensongère ?

" Ces 11 000 tonnes de sucre ont été précédé de 1 200 tonnes arrivées il y a une semaine et dont une partie est en cours d%u2019acheminement vers Franceville. Nous attendons 2 400 tonnes supplémentaires entre juillet et août 2024. Nous avons voulu faire très fort afin que les populations gabonaises aient du sucre très rapidement ".

Ces assurances sont celles du directeur commercial de MFB "les Sucreries du Gabon" Donald Ollo Nguema, données aux consommateurs gabonais lors du déchargement des 11 000 tonnes de sucre en provenance du Brésil.

Sourire aux lèvres, il avait pourtant assuré que cette cargaison, qui représente un stock de 5 mois, permettrait de réapprovisionner tous les circuits commerciaux afin de rendre (enfin) le produit disponible chez les détaillants (grandes, petites et moyennes surfaces) et les grossistes.

Et pour parfaire sa communication de crise, le groupe MFB "les Sucreries du Gabon" va annoncer, quelques jours plus tard, avoir conclu, un accord important avec New Owendo International Port (NOIP), filiale du groupe Arise Ports & Logistics, pour la sécurisation de l’approvisionnement en sucre du pays.

Sauf que la réalité du terrain montre que la stratégie de distribution du groupe suisse favorise davantage la spéculation et les arrangements d’arrière-boutique entre les revendeurs grossistes.

Un schéma qui peut laisser penser à une certaine forme de collusion.

Maxime Serge MIHINDOU

Libreville/Gabon