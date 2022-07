Pénurie de carburant : qui sont les coupables ?

A qui incombe la responsabilité des défaillances constatées dans l’approvisionnement du pays en produits pétroliers. Si chaque acteur (SGEPP, Sogara, marketeurs, gérants de stations-service) défend sa position, il revient à l’Etat de remettre immédiatement de l’ordre dans le secteur.

PAYS producteur de pétrole, quelles solutions durables le Gabon doit-il mettre en place pour sécuriser définitivement l’approvisionnement du territoire en carburant et éviter les récurrentes pénuries constatées dans les stations-service ? Comment accroître les capacités techniques de l’unique raffinerie du pays et réduire la dépendance du pays vis-à-vis de l’extérieur, en l’occurrence les impitoyables traders pétroliers ? Ces interrogations sont depuis au centre d’une vaste réflexion entre le gouvernement et tous les acteurs de la chaîne logistique.

En effet, les tensions survenues ces dernières semaines sont venues rappeler la fragilité du circuit d’approvisionnement et de distribution des produits pétroliers sur l’ensemble du territoire national. A telle enseigne qu’une certaine forme de confusion règne sur la responsabilité des 4 acteurs principaux. A savoir la Société gabonaise d’entreposage des produits pétroliers (SGEPP), la Société gabonaise de raffinage (Sogara), les cinq entreprises de commercialisation et de distributions des produits pétroliers encore appelés marketeurs (TotalEnergies Marketing, Pétro Gabon, Engen, Oil Libya, Vivo Energy et Gab Oil) et les gérants des stations-service. Qui porte le " chapeau " en cas de défaillance dans le ravitaillement du pays en carburant ? Pointé du doigt à chaque pénurie, la SGEPP se défend pourtant, à cor et à cri, de n’être qu’un simple stockeur et le " parfait exécutant " aux ordres de la Sogara et des cinq marketeurs.

DEFENSE•" La SGEPP intervient dans la chaîne de distribution des produits pétroliers en sa qualité d’entreposeur. A cet effet, elle reçoit les produits (NDLR : de la Sogara) pour le compte des marketeurs. Elle les stocke et les met à leur disposition à leur demande, pour leur permettre d’en assurer la distribution sur l’ensemble du territoire national. Il y a cinq marketeurs agréés au Gabon, et chacun dispose de son réseau de clients ; stations-service et industriels ; et de sa propre organisation pour tous les satisfaire ", explique le directeur général de la SGEPP, Félix Andy Makindey-Nze Nguema. Toute tension dans le circuit de distribution doit-il donc être imputé mécaniquement à la Sogara et aux marketeurs ? Laquelle (Sogara), faut-il le rappeler, a pour mission de satisfaire la demande du marché national en produits pétroliers en ayant recours à la production de sa raffinerie et aux importations.

Le gouvernement est pourtant conscient de l’incapacité technique de la Sogara à couvrir l’ensemble du marché. Lancée en 2012, le projet de construction d’une nouvelle raffinerie à Port-Gentil dans la zone franche de l’Ile Mandji par la société coréenne Samsung est au point mort depuis …10 ans malgré quelques relances sporadiques. Cette infrastructure devait pourtant régler définitivement le problème de l’autosuffisance du pays en produits pétroliers raffinés et mettre un terme à la dépendance extérieure. Pourquoi le projet a t-il été abandonné ? Des explications s’imposent de la part du gouvernement, notamment du ministère du Pétrole et du Gaz.

Maxime Serge MIHINDOU

Libreville/Gabon