Pénurie de carburant : le gouvernement ne veut pas commettre les mêmes erreurs

Pour éviter aux populations une pénurie de gasoil dans plusieurs stations de services du Grand Libreville, dû aux difficultés enregistrées dans l'approvisionnement des stocks ces derniers jours, le ministre du Pétrole et du Gaz, Vincent de Paul Massassa et sa collègue de l’Economie et de la Relance, Nicole Jeannine Roboty Mbou, ont présidé une importante réunion ce jeudi. En présence des représentants de la société d’entreposages des produits pétroliers (Sgepp), de la société gabonaise de raffinerie (Sogara), de la banque des états de l’Afrique centrale (Beac) et de Trafigura, les membres du gouvernement ont rappelé à l’ensemble des acteurs la nécessité de ne pas commettre les mêmes erreurs.

Dans cette optique, le ministre du Pétrole et du Gaz a indiqué que « l’objet de la rencontre ce matin était de réunir autour de la table l’ensemble des acteurs dans la chaîne de distribution et de commercialisation des produits pétroliers. Dans cette chaîne il y a l’opérateur national qui est Sogara, en charge de la raffinerie, mais une partie des volumes qui sont vendus sont également importés car Sogara n’arrive pas à satisfaire les besoins du marché national. Ces volumes qui sont importés doivent être payés, et parfois en raison des retards de paiement, le fournisseur ne livre pas les produits. Et pour ces paiements il n’y a rien avoir avec les problèmes de trésorerie, c’est beaucoup plus au niveau de certaines exigences bancaires qui fassent que ça prenne du temps et qu’on observe des tensions comme cela a été le cas ces derniers temps ».

Nous y reviendrons.

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon