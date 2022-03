PAT : pivot transverse, un secteur connexe qui nécessite une synergie

Programme majeur de la politique économique du gouvernement gabonais, le Plan d’accélération de la transformation (PAT), sur le pivot transverse, a été présenté à la presse, mercredi dernier, à la faveur du troisième rendez-vous des matinées PAT.

Avec pour modérateur des échanges, le ministre d’Etat en charge de l’énergie et des Ressources hydrauliques, Alain Claude Bilie By Nze, cet exercice a été l’occasion pour le ministre des Travaux publics, des Equipements et des Infrastructures, Léon Armel Bounda Balonzi et le ministre de l’Habitat, Olivier Nang Ekomie, d’expliquer les différentes réalisations et les projets en cours dans leurs secteurs respectifs. Premier intervenant du trio ministériel, Léon Armel Bounda Balonzi s’est attelé à présenter son secteur qui dans ce programme ambitionne de soutenir le développement des secteurs économiques productifs et faciliter les déplacements des Gabonais.

« Sur la Transgabonaise qui est long de 824km, il y’a 780km d’études de route à faire, car le chef de l’Etat souhaite que Libreville soit rallié à toutes les capitales provinciales. Nous avons deux tronçons qui sont pratiquement terminés et seront livrés. Il est vrai que nous rencontrons quelques difficultés, notamment sur le plan financier, mais les choses vont bon train. Il faut noter que toutes les routes ne sont pas à construire, il y a certaines qui devront être réhabilitées. Concernant la voie de contournement Nord, les travaux devront bientôt démarrer », a indiqué le ministre des TP.

Par Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon