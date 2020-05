Paiement des pensions CNSS : une gestion plus efficiente des flux

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a procédé à une réorganisation de son système de paiement, afin recevoir les retraités dans les meilleures conditions.

Aussi, la perception des pensions des échéances d'avril et du deuxième trimestre 2020 s'est-elle effectuée par ordre alphabétique. Avec des flux visiblement mieux maîtrisés, dans le strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Hier, le siège social de l'agence centrale de Libreville s'attendait à recevoir près de 400 pensionnaires dont l'ordre nominal alphabétique est compris entre A et D. Neuf tentes ont été aménagées de telle sorte que ces usagers soient dans les conditions d'observation de la distanciation sociale. Six tentes de 12 mètres ont ainsi été disposées au parking jouxtant le canal de Batavea.

A ce niveau, des numéros sont distribués au premier flux par ordre d'arrivée. Avant de rallier le bâtiment central pour les opérations de paiement, où trois autres tentes sont dressées.

Jean Hilaire Toulakossi, directeur de la Prévention des risques professionnels, souligne que ce nouveau dispositif permet d'accueillir une trentaine de personnes sous chaque tente. Un léger mieux par rapport aux capacités d'accueil de ces espaces qui abritaient le double des pensionnaires, dans un passé récent.

"L'organisation est telle que lorsqu'on se retrouve avec une tente tampon saturée, les usagers sont orientés par vagues de dix personnes vers le pool des opérations", note le responsable. Lors des opérations, les pensionnaires, à leur entrée, sont systématiquement soumis au nettoyage des mains à base de solutions hydroalcooliques. En sus du balisage, qui les placent à minima à 1 mètre des caissières.



