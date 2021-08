Oprag : Brice Paillat en immersion

LE ministre des Transports, Brice Paillat, a effectué, vendredi dernier, une visite des installations de la zone portuaire d’Owendo

LE ministre des Transports, Brice Paillat, a effectué, vendredi dernier, une visite des installations de la zone portuaire d’Owendo. Il s'agit notamment du port minéralier d’Owendo- GSEZ, du port à bois, du Nouveau port international d’Owendo (NOIP-GSEZ), du quai de Gabon Port Management (GPM) et de la base logistique de Bolloré. Et ce, en compagnie du président du Conseil d’administration de l’Oprag, Jean-Pierre Lasseni Duboze, et du directeur général de l’autorité portuaire, Alini Yandjangoye.

Cette visite d’immersion a permis de s’imprégner des projets de développement des opérateurs portuaires afin de mettre en place des politiques gouvernementales visant à leur amélioration et à la diversification de l’économie gabonaise.

C’est en compagnie des différents responsables de sites et directeurs généraux que se sont déroulées ces visites. Lesquelles ont permis au ministre des Transports, Brice Constant Paillat de s’assurer de la bonne mise en œuvre des différentes opérations et de s’imprégner des difficultés inhérentes à leurs activités en cette période de crise sanitaire.

