ONE : 39 jeunes de niveau d'études supérieures dans le projet "un taxi un emploi, un avenir"

L’OFFICE national de l’emploi (ONE) a rendu public, en fin de semaine dernière, la liste des candidats retenus pour participer au projet " un taxi, un emploi, un avenir ". Au total, ce sont 39 jeunes Gabonais qui vont bénéficier de ce programme. Le but étant de lutter contre le chômage. Le niveau d’études des candidats retenus varie entre le baccalauréat et la maîtrise. 17 ont une licence, 6 un master, 2 le DTS, 1 est détenteur d'un BTS, 12 ont le baccalauréat et le dernier est ingénieur dans une discipline non précisée. Aucun candidat de niveau BEPC ni de niveau secondaire n’apparaît sur la liste des retenus. Le métier de chauffeur de taxi exigeant un permis de conduire, une excellente connaissance de la ville et beaucoup de courtoisie, le niveau d’études des candidats retenus pourrait laisser croire qu’au Gabon, pour être chauffeur de taxi, il faut faire des études supérieures.

Une fois en circulation, une partie de la recette journalière de chaque taxi sera versée à l’ONE, propriétaire des véhicules, pour assurer l’entretien. " Le surplus de la recette reviendra au chauffeur du taxi lui-même. Ce surplus, nous l’avons estimé à 10 000 francs par jour. Les chauffeurs de taxi travailleront 26 jours par mois… ", explique Nadia Assoumou, chef de division emploi jeune à l’ONE, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. C’est dire que les jeunes retenus devraient percevoir un surplus total de 260 000 francs par mois. Il est prévu que cette somme soit majorée de 100 000 francs de salaire mensuel. Ils devraient donc toucher la somme totale de 360 000 francs chaque fin du mois.

GM.NTOUTOUME-NDONG

Libreville/Gabon