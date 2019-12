: "Ogar s’est résolument engagé sur une nouvelle dynamique"

L’Union. Vous avez été nommé directeur général d’Ogar Assurances depuis le 20 septembre 2018. Un an après votre prise de fonctions, comment se porte la société ?

Wilfrid Midongo : Je vous remercie de l’opportunité que vous me donnez, à travers cette interview, d’évoquer la vie et l’actualité de notre société depuis un an. Nous vous confirmons que le Groupe Ogar est le premier groupe d’assurances au Gabon avec 22,22% de parts de marché au 30 septembre 2019. Il est donc un acteur majeur du marché. Nous avons deux sociétés, Ogar Assurances et Ogarvie, réalisant respectivement, au 30 septembre 2019, un chiffre d’affaires de 11,2 milliards de francs pour Ogar Assurances, et 7 milliards pour Ogar Vie, qui est le premier assureur-vie du marché.