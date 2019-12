ODD : Lancement de la caravane nationale de sensibilisation

Initiée par le Réseau des organisations de la société civile pour l’économie verte en Afrique centrale (Roscevac), la caravane nationale pour la vulgarisation des Objectifs pour le développement durable (ODD) a été lancée le 16 décembre dans les lycées Léon-Mba de Libreville et technique national Omar-Bongo d’Owendo, par le représentant résident du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Francis James.

Selon le président exécutif du Roscevac, Nicaise Moulombi, cette caravane vise à sensibiliser les jeunes, notamment les élèves et étudiants, mais aussi les opérateurs économiques et les élus sur les enjeux des ODD contenus dans l’agenda 2030 des Nations unies, et 2063 de l’Union africaine.

Le Roscevac estime que l’implication personnelle de la jeunesse et des élus est essentielle à la réussite de ce projet, car la caravane nationale des ODD est une occasion exceptionnelle de redonner du sens à la politique de développement, et de créer de nouvelles relations entre citoyens et élus, basées sur le respect et la confiance mutuels.